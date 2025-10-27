Kimi Antonelli davanti a Russell per la prima volta! Ma l’ordine di scuderia…
Il ventesimo tentativo è quello buono per Kimi Antonelli per precedere finalmente George Russell alla bandiera a scacchi di un Gran Premio. Il giovane pilota bolognese, impegnato nella sua stagione d’esordio in Formula Uno, si è reso protagonista di un weekend abbastanza solido a Città del Messico togliendosi la soddisfazione di battere per la prima volta in gara il fortissimo compagno di squadra inglese. Conteggiando anche i quattro ritiri (di cui uno solo per colpa sua) collezionati a Imola, Barcellona, Spielberg e Silverstone, il driver emiliano classe 2006 aveva sempre perso il confronto diretto interno con Russell tra Sprint e gare della domenica (in qualifica invece era già riuscito a prevalere) prima della tappa messicana. 🔗 Leggi su Oasport.it
