Keanu Reeves sfoggia in Speed un G-Shock super resistente e davvero economico
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La trama di ** Speed **è ormai nota: c’è una bomba su un autobus, Keanu Reeves fa il suo numero da eroe d’azione, Sandra Bullock è al volante, e Connor Roy di Succession riesce in qualche modo a peggiorare la situazione dal sedile posteriore. I motivi per rivedere questo film sono tanti, non ultimo quello di misurare quanta tensione sessuale possa scaturire da un attentato di terrorismo interno. Oggi, però, il pretesto è un altro: dare un’occhiata a uno dei migliori orologi da film, un G-Shock che resta facilmente accessibile, qualunque sia il tuo budget. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
James Gunn afferma di aver parlato di Constantine 2con Keanu Reeves, ma di non aver letto la sceneggiatura: “Ne ho parlato a “intermittenza”. Ne ho parlato con Keanu... ma non ho ancora letto la sceneggiatura." - facebook.com Vai su Facebook
«Speed» in tv. Il salto di 17 metri del bus, le acrobazie di Reeves e l'inesperienza alla guida di Bullock: i 10 segreti - Il protagonista è Keanu Reeves nei panni del poliziotto Jack Traves che a distanza di un paio di ... Secondo corriere.it
«Speed» in tv. Il salto di 17 metri del bus, le acrobazie di Reeves e l'inesperienza alla guida di Bullock: i 10 segreti - Senza limiti» per dedicarsi a uno spettacolo teatrale ispirato a «Amleto» di una piccola compagnia di produzione canadese. Lo riporta corriere.it
Keanu Reeves ha subito il peggior infortunio della sua carriera per Good Fortune - A quanto pare, Keanu Reeves se l'è vista davvero brutta sul set della nuova commedia con Seth Rogen. Si legge su cinema.everyeye.it