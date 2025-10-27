Katy Perry e Justin Trudeau | una cenetta di compleanno a Parigi ufficializza la love story

Le cose si fanno serie tra Katy Perry e Justin Trudeau. La popstar americana e l’ex primo ministro canadese hanno deciso di “uscire allo scoperto” e rendere ufficiale la loro relazione, facendosi immortalare insieme all’uscita di un elegante locale parigino dove avevano appena festeggiato il compleanno di lei. I due, sorridenti e rilassati, non hanno cercato di evitare i fotografi, anzi: si sono concessi qualche gesto d’affetto in pubblico, a confermare una storia che ormai non è più solo un rumor. Katy Perry e Justin Trudeau innamorati a Parigi. Già qualche settimana fa, infatti, le indiscrezioni su una possibile liaison tra i due erano diventate certezza, complice una serie di scatti rubati che li ritraevano in atteggiamenti intimi sullo yacht della cantante, ormeggiato al largo di Santa Monica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Katy Perry e Justin Trudeau: una cenetta di compleanno a Parigi ufficializza la love story

