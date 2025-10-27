Katy Perry e Justin Trudeau debutto di coppia a Parigi | mano nella mano per un' occasione speciale

La popstar e il politico canadese ufficialmente insieme per una romantica serata nella città dell'amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Katy Perry e Justin Trudeau, debutto di coppia a Parigi: mano nella mano per un'occasione speciale

News recenti che potrebbero piacerti

Katy Perry e Justin Trudeau ufficializzano la loro relazione ? La cantante statunitense e l’ex primo ministro canadese hanno confermato le voci che circolavano da settimane, rendendo pubblica la loro relazione. #katyperry #love #amore #justintrudeau #ra - facebook.com Vai su Facebook

Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita in pubblico a Parigi come coppia - La popstar e il politico canadese hanno passeggiato mano nella mano nella capitale francese dove hanno trascorso una serata romantica in occasione del quarantunesimo compleanno di lei. tg24.sky.it scrive

Katy Perry e Justin Trudeau, una notte parigina che svela la loro relazione - La popstar americana e l’ex primo ministro canadese sono stati immortalati insieme a Parigi durante la serata del 41° compleanno della cantante. Segnala msn.com

Katy Perry e Justin Trudeau mano nella mano a Parigi: il video della coppia ufficializza il loro amore - Dopo i rumors e le foto rubate ecco che, sabato 25 ottobre, la coppia si è mostrata ai paparazzi mano nella mano all’uscita del celebre cabaret Crazy Horse. Da tg.la7.it