Kate Middleton la sorprendente pratica che la aiuta a rallentare per la propria salute
Per la Principessa del Galles si è chiuso un anno complicato, quello della scoperta del cancro, della malattia, delle cure e, ora, del trasloco nella nuova casa a Forest Lodge. Sono molti i motivi di stress e di apprensione che affliggono Kate Middleton e sebbene il peggio sembra essere passato, per la propria salute e per la serenità dei suoi cari, sembra che abbia integrato alla propria routine quotidiana un hobby volto a farle “rallentare” il ritmo della propria vita. Il nuovo hobby “salutare” di Kate Middleton. È un calendario fitto di impegni quello della Principessa del Galles. Non solo quelli reali, legati agli impegni della corona, ma anche familiari, con la giusta cura richiesta dai tre figli: George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per la prima il principe William parla apertamente della malattia che ha colpito la moglie. Cosa ha detto su Kate Middleton - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William - X Vai su X
Kate Middleton rompe con la tradizione secolare: la sorprendente decisione su George - Kate Middleton ha infranto la tradizione secolare quando ha preso una decisione fondamentale, insieme a William, su suo figlio George. Si legge su dilei.it
Kate Middleton, il ritorno ai jeans skinny dopo due anni: il look casual che ha fatto sognare - Kate Middleton conquista con un look casual composto da blazer, top bianco e sneakers ... dilei.it scrive
Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord - Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William ... Lo riporta iodonna.it