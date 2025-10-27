kate middleton la sorprendente pratica che la aiuta a rallentare per la propria salute

Per la Principessa del Galles si è chiuso un anno complicato, quello della scoperta del cancro, della malattia, delle cure e, ora, del trasloco nella nuova casa a Forest Lodge. Sono molti i motivi di stress e di apprensione che affliggono Kate Middleton e sebbene il peggio sembra essere passato, per la propria salute e per la serenità dei suoi cari, sembra che abbia integrato alla propria routine quotidiana un hobby volto a farle “rallentare” il ritmo della propria vita. Il nuovo hobby “salutare” di Kate Middleton. È un calendario fitto di impegni quello della Principessa del Galles. Non solo quelli reali, legati agli impegni della corona, ma anche familiari, con la giusta cura richiesta dai tre figli: George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it

