Kasja Smutniak | i cattolici polacchi contro la scelta dell' attrice per il ruolo di Maria ne La Resurrezione
Nel cast del film La passione di Cristo: Resurrezione, che Mel Gibson sta girando in Italia, Kasia Smutniak ha il ruolo di Maria, scelta contestata in Polonia dai cattolici più tradizionalisti. Il motivo? L'attrice è a favore dell'aborto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
