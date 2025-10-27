Kasia Smutniak sotto attacco | Non può fare la Madonna | cosa succede

La Madonna pro aborto? Impossibile, nemmeno al cinema, tanto più se non parliamo di un film di fantascienza ma di una pellicola ispirata alla vita di Gesù.E' sulla base di questa constatazione che Kasia Smutniak è stata investita nelle ultime ore da una tempesta polemica partita dal suo paese. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

I cattolici polacchi contro "la madonna" Kasia Smutniak: “Non può interpretare Maria perché è favorevole all’aborto" - X Vai su X

Kasia Smutniak semplicemente meravigliosa alla Festa del Cinema di Roma - facebook.com Vai su Facebook

Kasia , regina di stile: omaggio ad Armani. Come lei nessuna mai - Sì, lo ammettiamo, abbiamo un debole fortissimo (mai ossimoro fu più giustificato) per Kasia Smutniak, attrice di rara bellezza e sensibilità. Come scrive dilei.it