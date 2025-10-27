Kasia Smutniak sotto attacco | Non può fare la Madonna | cosa succede

Today.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Madonna pro aborto? Impossibile, nemmeno al cinema, tanto più se non parliamo di un film di fantascienza ma di una pellicola ispirata alla vita di Gesù.E' sulla base di questa constatazione che Kasia Smutniak è stata investita nelle ultime ore da una tempesta polemica partita dal suo paese. 🔗 Leggi su Today.it

