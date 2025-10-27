Kasia Smutniak sarà la Madonna di Mel Gibson ma è polemica tra i polacchi cattolici

E' polemica tra i polacchi cattolici dopo che Kasia Smutniak è stata scelta da Mel Gibson per interpretare la Madonna in The Resurrection. Costoro criticano le sue posizioni anti- abortiste. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kasia Smutniak sarà la Madonna di Mel Gibson, ma è polemica tra i polacchi cattolici

