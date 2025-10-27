Kasia Smutniak nel mirino dei cattolici polacchi | Non può interpretare la Madonna
Kasia Smutniak, attrice di origine polacca con una carriera quasi interamente italiana, si trova al centro di una polemica internazionale a causa del suo ruolo nel nuovo film di Mel Gibson, " La resurrezione ", sequel della celebre " Passione di Cristo " del 2004. Smutniak interpreterà Maria, madre di Gesù, ma la sua nomina ha suscitato forti reazioni da parte dei cattolici più conservatori del suo Paese d’origine. Il ruolo nel film di Mel Gibson. Mel Gibson ha affidato a Kasia Smutniak il ruolo di Maria, accanto a Riccardo Scamarcio, che vestirà i panni di Ponzio Pilato. Le riprese sono già iniziate e si svolgono tra Cinecittà, Matera e varie località della Puglia, in un’atmosfera che richiama le ambientazioni suggestive e realistiche già presenti nella " Passione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
