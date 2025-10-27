Kasia Smutniak Madonna pro-aborto | le critiche dei cattolici polacchi per il film di Mel Gibson

L'attrice è stata scelta per interpretare Maria, la madre di Gesù, nel nuovo La Resurrezione di Cristo, ruolo che nel precedente La Passione di Cristo era stato affidato a Maia Morgenstern L'attrice Kasia Smutniak, originaria della Polonia ma la cui carriera si è sviluppata in Itala, è stata scelta da Mel Gibson per interpretare il ruolo di Maria, la madre di Gesù, nel film La Resurrezione di Cristo, sequel in due parti del suo precedente La Passione di Cristo. Tuttavia, la decisione ha sollevato forti proteste da parte di cattolici tradizionalisti in Polonia. Il motivo: Smutniak sarebbe favorevole al diritto all'aborto e avrebbe espresso in passato critiche alle leggi polacche sull'interruzione di gravidanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

