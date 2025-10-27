Kasia Smutniak attaccata dai cattolici polacchi | È pro-aborto non può interpretare la Madonna
“È favorevole all’aborto, non può interpretare la Vergine Maria ”. Con questa frase, rilanciata dal sito conservatore PolskiiRadi.pl, si è accesa la miccia della polemica che in queste settimane infiamma la Polonia. Nel mirino: Kasia Smutniak, attrice polacca da anni in Italia, scelta da Mel Gibson per il ruolo di Maria ne ‘ La Resurrezione ’ sequel de ‘La Passione di Cristo’. Scopriamo di più. Kasia Smutniak diventa un ‘caso politico’. In sostanza, per i settori più conservatori del cattolicesimo polacco, l’attrice sarebbe “moralmente inadatta” a incarnare la Madre di Cristo per le sue dichiarazioni pubbliche a favore del diritto all’aborto e contro le leggi restrittive del suo Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
