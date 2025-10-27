Kart | il pioppese Giuseppe Termini porta a casa un grandissimo 1° posto dalla 7ª Prova Circuiti Cittadini di Caccamo

Monrealelive.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane pilota consolida il primato nella Classifica 125 Rookie e sale al secondo posto nella Classifica generale L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

kart il pioppese giuseppe termini porta a casa un grandissimo 1176 posto dalla 7170 prova circuiti cittadini di caccamo

© Monrealelive.it - Kart: il pioppese Giuseppe Termini porta a casa un grandissimo 1° posto dalla 7ª Prova Circuiti Cittadini di Caccamo

Leggi anche questi approfondimenti

Kart, il giovane pioppese Giuseppe Termini trionfa ad Aci Sant’Antonio - ACI SANT’ANTONIO, 19 maggio – Con una prova di grande personalità, in cui, fin dalle prime battute ha mostrato la sua stoffa, il giovane pilota Giuseppe Termini, 17 anni, proveniente da Pioppo, si è ... Da monrealenews.it

Cerca Video su questo argomento: Kart Pioppese Giuseppe Termini