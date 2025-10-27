Kappao al fotofinish Il Lenz cade su rigore Ma è ancora in vetta

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LENTIGIONE 0 PRO PALAZZOLO 1 LENTIGIONE: Gasperini, Capiluppi, Mordini (15’ st Alessandrini), Pari (22’ st Battistello), Nanni (15’ st Jassey), Masini, Penta (40’ st Panigada), Mele, Cellai (36’ st Iori), Miglietta, Nappo. A disp. Cheli, Bita, Mirri, Cudini. All. Pedrelli. PRO PALAZZOLO: Piombino, Cantaboni (40’ st Alari), Ghidini (20’ st Uberti), Allievi, Mattioli, Cristini, Pinardi, Palazzi, Ragazzoni, Capone (40’ st Desiato), De Respinis (28’ st Rizza). A disp. Mondello, Coly Abou, Ragnoli, Capoferri. All. Didu. Arbitro: Morello di Tivoli (Foglietta di Foligno e Magnifico di Bari). Rete: 49’ st Pinardi (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

