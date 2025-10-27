Kappa Futur Festival 2026 al Parco Dora ci sono le date | biglietti già in vendita
I fan della musica elettronica di tutto il mondo possono segnare la data sul calendario: il Kappa FuturFestival ha annunciato ufficialmente le date del 2026. La tredicesima edizione del festival, ormai un punto di riferimento globale per gli appassionati del genere, si terrà al Parco Dora di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
