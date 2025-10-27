KISS | Quell' inutile gigante

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto estremo, una velleità senza precedenti, di poter trasportare 750 soldati da una parte all’altra del mondo. Questa è la folle storia dell’Hercules di Howard Hughes. 🔗 Leggi su Laverita.info

kiss quell inutile gigante

© Laverita.info - K.I.S.S. | Quell'inutile gigante

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Kiss Quell Inutile Gigante