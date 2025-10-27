Juventus vs Udinese nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri devono uscire dalla crisi di risultati nel quale sono piombati, mentre i friulani sperano in un risultato positivo in ottica salvezza. Juventus vs Udinese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri non vincono da otto partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive nelle quali non è riuscito neppure a segnare un gol. Il momento è delicato tanto da che il tecnico Tudor è stato esonerato dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

