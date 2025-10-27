Juventus vs Udinese nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri devono uscire dalla crisi di risultati nel quale sono piombati, mentre i friulani sperano in un risultato positivo in ottica salvezza. Juventus vs Udinese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri non vincono da otto partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive nelle quali non è riuscito neppure a segnare un gol. Il momento è delicato tanto da che il tecnico Tudor è stato esonerato dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus, l’Inter ha perso anche contro il Napoli: per la squadra di Chivu si tratta del 3° ko in questa Serie A. Negli ultimi 50 anni, solo la Juventus di Massimiliano Allegri nella stagione 2015/16 ha vinto lo Scudetto dopo aver - facebook.com Vai su Facebook
L'avvicendamento si è alla fine verificato. Favorito #Brambilla (fonte Sky) per il match con l' #Udinese. In casa #Juve ora saranno momenti di vera riflessione. Da sciogliere il nodo legato al contratto: le scelte fino a giugno più opzione sono #Palladino (con - X Vai su X
Juventus-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La Juventus affronta l'Udinese nel turno infrasettimanale di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Secondo goal.com
Serie A, gli arbitri della 9a giornata, tutte le designazioni: Di Bello a Juve-Udinese - Resi noti gli arbitri della nona giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 28 a mercoledì 30 ottobre ... Si legge su sport.virgilio.it
News Udinese – Come e dove vedere la gara allo Juventus Stadium - La sfida tra bianconeri si svolgerà alle 18:30 di mercoledì 29 Ottobre allo Juventus Stadium: ecco come e dove vedere il match ... Da msn.com