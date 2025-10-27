Juventus | un momento nero
Un momento nero La Juventus sta attraversando una crisi profonda, con partite consecutive senza vittorie tra Serie A e Champions League, un record negativo che non si vedeva dal 2009, e 4 gare senza segnare, come nel 1991. Le recenti sconfitte contro Como (2-0), Real Madrid (1-0) e Lazio (1-0)
