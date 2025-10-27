Juventus | un momento nero

Un momento nero La Juventus sta attraversando una crisi profonda, con partite consecutive senza vittorie tra Serie A e Champions League, un record negativo che non si vedeva dal 2009, e 4 gare senza segnare, come nel 1991. Le recenti sconfitte contro Como (2-0), Real Madrid (1-0) e Lazio (1-0, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus momento neroJuventus a secco da quattro gare: non accadeva dai tempi di Maifredi - Secondo i dati diffusi da Opta su X, la squadra bianconera "non ha segnato in 4 partite consecutive tra tutte le competizioni per la ... Si legge su tuttojuve.com

juventus momento neroJuventus, eguagliato il record negativo di Ranieri: numeri impietosi, non accadeva da 16 anni - La Juventus, tra Serie A e Champions League, non vince da otto partite consecutive: dopo la vittoria contro l'Inter, datata 13 settembre scorso, i bianconeri sono entrati ne tunnel: cinque pareggi ... Lo riporta ilbianconero.com

juventus momento neroTudor Juventus, la società ha preso una decisione: il messaggio al tecnico croato è molto chiaro. Le ultimissime sul club bianconero - Tudor Juventus, la sfida della verità: la crisi non si arresta. Scrive calcionews24.com

