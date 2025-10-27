Juventus UFFICIALE esonerato Tudor | scelto il sostituto

Calciomercato.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce qui l’avventura dell’allenatore croato in bianconero. La società opta per un traghettatore in panchina La Juventus ha esonerato Igor Tudor che ieri all’Olimpico ha raccolto il terzo ko in circa una settimana tra campionato e Champions League. Juventus, esonerato Tudor: scelto il sostituto CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it I numeri dei bianconeri sono impietosi tra la vetta della classifica che si allontana ed una campagna europea ancora a secco di vittorie. Tudor non è riuscito ad imprimere la giusta sterzata alla squadra e paga quindi con l’addio alla panchina. Esonero #Tudor: probabile traghettatore interno fino alla sosta, situazione in evoluzione in questi minuti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

