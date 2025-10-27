Juventus | Tudor sbotta con Diletta Leotta
Sfogo di Tudor La sconfitta 1-0 contro la Lazio all’Olimpico ha acceso gli animi, con Igor Tudor che ha mostrato nervosismo in diretta TV. Diletta Leotta, conduttrice di DAZN, ha intervistato il tecnico juventino post-partita. “Chi è il responsabile?”, ha chiesto, riferendosi alla crisi. Tudor ha risposto: “Le responsabilità sono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
