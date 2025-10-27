Juventus | Tudor sbotta con Diletta Leotta

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfogo di Tudor La sconfitta 1-0 contro la Lazio all’Olimpico ha acceso gli animi, con Igor Tudor che ha mostrato nervosismo in diretta TV. Diletta Leotta, conduttrice di DAZN, ha intervistato il tecnico juventino post-partita. “Chi è il responsabile?”, ha chiesto, riferendosi alla crisi. Tudor ha risposto: “Le responsabilità sono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tudor sbotta con diletta leotta

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor sbotta con Diletta Leotta

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus tudor sbotta dilettaJuventus, caos in Tv: Tudor (cacciato) stronca Diletta Leotta e urla tra Del Piero e Bergomi - Caos nel mondo del calcio: la domanda della conduttrice irrita il tecnico della Juve (esonerato), mentre l’ex juventino e l’ex interista discutono in diretta. Secondo libero.it

juventus tudor sbotta dilettaJuventus, la bordata di Tardelli contro il club: “Società in confusione”. Su Elkann pesa l'ombra di Andrea Agnelli - Dopo il ko con la Lazio nuova contestazione a Elkann e rispunta l'ombra di Andrea Agnelli ... Si legge su sport.virgilio.it

juventus tudor sbotta dilettaDiletta Leotta punge Tudor in tv: “Ma lei si sente sicuro?”, il tecnico sbotta in diretta - La conduttrice fa al tecnico della Juve la domanda che è sulla bocca di tutti: come si sente rispetto alle voci sull'esonero e sul suo futuro ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tudor Sbotta Diletta