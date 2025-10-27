Juventus | Tudor rischia seriamente l’esonero

Una crisi che mette in discussione La Juventus sta vivendo un momento critico dopo tre sconfitte consecutive: 2-0 contro il Como, 1-0 al Bernabéu col Real Madrid e 1-0 all’Olimpico contro la Lazio. Igor Tudor, sotto contratto fino al 2027, è sotto pressione: la dirigenza, guidata da Damien Comolli, valuta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor rischia seriamente l’esonero

