Juventus Tudor post Lazio Passo indietro? Si va solo in avanti

Tudor non fa passi indietro La Juventus esce sconfitta dalla sfida dell’Olimpico e certifica un momento di crisi senza precedenti. 3 sconfitte nelle ultime 3 partite. 8 partite senza vittorie. Tudor in conferenza stampa non è sembrato intimorito dalla situazione e ha cercato, come sempre, di difendere il gruppo. Le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor post Lazio “Passo indietro? Si va solo in avanti”

Scopri altri approfondimenti

Igor Tudor pensa solo a come far uscire la Juve dalla crisi: del suo futuro non gli importa granché! L'allenatore della Juventus ha analizzato il momento negativo del club con un forte focus sul presente #Juventus #Tudor #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Igor Tudor decidiu colocar Yildiz no banco da Juventus... - X Vai su X

Lazio Juventus, Tudor nel post partita: «Momento non facile, dobbiamo restare uniti per uscirne. Il mio futuro? Vi dico una cosa…» - Lazio Juventus, Tudor ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta in casa dei biancocelesti. Lo riporta calcionews24.com

Esonero Tudor (Gazzetta): è caduta libera! Ore di profonda riflessione in casa Juve. 3 nomi per il post, ma nel club non sono tutti d’accordo - Le ultimissime Quattro partite senza segnare e tre sconfitte consecutive: ... Riporta juventusnews24.com

Tudor rischia l'esonero dopo Lazio-Juventus? La posizione della Juventus e cosa può succedere - La Juventus, da qui al break nazionali, affronterà l'Udinese in casa, la Cremonese in trasferta e infine altre due partite in casa contro lo Sporting e il Torino. Segnala ilbianconero.com