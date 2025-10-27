. Situazione bollente. Tre nomi in corsa. Manca solo l’annuncio ufficiale.. Massimo Brambati ad interim.. La Juventus perde anche contro la Lazio di Maurizio Sarri e non si stacca dall’ottavo posto in classifica. Igor Tudor è a rischio esonero, con la dirigenza che deciderà nei prossimi giorni se rimuoverlo dall’incarico e affidarsi ad un nuovo allenatore.. . Settimana complicata per il tecnico bianconero. Prima del match odierno, Igor Tudor aveva detto: “Io non ho paura, va avanti per la mia strada”. Giovani Guardalà, inviato di Sky Sport all’Olimpico, riferisce le ultime sul suo futuro: “La sensazione è che non verrà eventualmente esonerato prima del turno infrasettimanale con l’Udinese, poi ci saranno la partita di Cremona e la Champions con lo Sporting. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Juventus, Tudor esonerato