Juventus Tudor esonerato
. Situazione bollente. Tre nomi in corsa. Manca solo l’annuncio ufficiale.. Massimo Brambati ad interim.. La Juventus perde anche contro la Lazio di Maurizio Sarri e non si stacca dall’ottavo posto in classifica. Igor Tudor è a rischio esonero, con la dirigenza che deciderà nei prossimi giorni se rimuoverlo dall’incarico e affidarsi ad un nuovo allenatore.. . Settimana complicata per il tecnico bianconero. Prima del match odierno, Igor Tudor aveva detto: “Io non ho paura, va avanti per la mia strada”. Giovani Guardalà, inviato di Sky Sport all’Olimpico, riferisce le ultime sul suo futuro: “La sensazione è che non verrà eventualmente esonerato prima del turno infrasettimanale con l’Udinese, poi ci saranno la partita di Cremona e la Champions con lo Sporting. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus: la società ha deciso di esonerarlo dopo la terza sconfitta consecutiva, quella contro la Lazio. C'è già un favorito per la sua successione. L'articolo completo al primo commento. - facebook.com Vai su Facebook
Igor Tudor decidiu colocar Yildiz no banco da Juventus... - X Vai su X
Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto - I numeri preoccupanti della Vecchia Signora hanno portato Comolli e la dirigenza ha optare per questa sc ... Si legge su tuttosport.com
Svolta Juventus: esonerato Tudor! - La Juventus ha esonerato Igor Tudor dopo la terza sconfitta consecutiva e un mese senza vittorie. Da panorama.it
Tudor esonerato dalla Juventus: a breve l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Da ilmattino.it