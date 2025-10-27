Juventus Tudor esonerato Spalletti dietro l’angolo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus; a breve arriverà l’ufficialità dal club. ULTIM’ORA JUVENTUS Igor Tudor esonerato Attesa a breve l’ufficialità #SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) October 27, 2025 Fatale la sconfitta di ieri in campionato 1-0 contro la Lazio, ma anche che la Juventus non segna da quattro partite consecutive, cosa mai accaduta dal 1991. Gianluca Di Marzio, sul successore, scrive su X: Massimo Brambilla della Next Gen è il favorito come prima soluzione interna. Massimo Brambilla della Next Gen è il favorito come prima soluzione interna https:t. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus, Tudor esonerato. Spalletti dietro l’angolo

Argomenti simili trattati di recente

Igor Tudor pensa solo a come far uscire la Juve dalla crisi: del suo futuro non gli importa granché! L'allenatore della Juventus ha analizzato il momento negativo del club con un forte focus sul presente #Juventus #Tudor #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Igor Tudor decidiu colocar Yildiz no banco da Juventus... - X Vai su X

Tudor esonerato dalla Juventus: a breve l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Da ilmessaggero.it

«Igor Tudor esonerato dalla Juve, manca solo l'annuncio»: chi può sostituirlo - Manca solo l'annuncio, ma la dirigenza bianconera sembra aver ormai fatto la sua scelta. Lo riporta leggo.it

Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto - I numeri preoccupanti della Vecchia Signora hanno portato Comolli e la dirigenza ha optare per questa sc ... Lo riporta tuttosport.com