Juventus Tudor esonerato | panchina momentaneamente affidata a Brambilla Spalletti Palladino e Mancini i nomi per la Vecchia Signora

La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Tornano ora a circolare tra i vertici della Signora i nomi di Luciano Spalletti e Roberto Mancini, oltre al più economico Raffaele Palladino. E qualcuno pensa al clamoroso ritorno di Thiago Motta. Il comunicato della società Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore.

