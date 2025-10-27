Juventus Tudor esonerato | fatali le tre sconfitte Attesa per la decisione ufficiale
La Juventus volta pagina. Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero: la decisione, ormai presa da parte della dirigenza, dovrebbe essere ufficializzata a breve. Un epilogo atteso dopo settimane di tensione e risultati altalenanti che non hanno convinto la società, pronta ora a ripartire con un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
