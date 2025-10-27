Juventus Tudor esonerato | fatali le tre sconfitte Attesa per la decisione ufficiale

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus volta pagina. Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero: la decisione, ormai presa da parte della dirigenza, dovrebbe essere ufficializzata a breve. Un epilogo atteso dopo settimane di tensione e risultati altalenanti che non hanno convinto la società, pronta ora a ripartire con un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

juventus tudor esonerato fataliLa Juventus esonera Tudor! - Dopo il KO con la Lazio, la Juventus ha deciso di chiudere con l’esonero l’esperienza di Igor Tudor sulla panchina. Da generationsport.it

juventus tudor esonerato fataliJuventus, esonerato Igor Tudor: fatale la sconfitta con la Lazio - Cambio di rotta in casa bianconera dopo la sconfitta all'Olimpico di domenica. Riporta msn.com

juventus tudor esonerato fataliTudor esonerato: il croato non sarà più l’allenatore della Juventus - contro la Lazio nell'ottava giornata di campionato, è stato fatale al tecnico, che ... Segnala lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tudor Esonerato Fatali