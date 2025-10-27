Alla fine la decisione della società è arrivata. Igor Tudor è stato esonerato. La sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio ha fatto si che la dirigenza sollevasse il tecnico croato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Arrivato il 23 marzo scorso, per sostituire Thiago Motta, aveva anche avuto il merito di risollevare la Juventus e guidarla verso il quarto posto nella scorsa stagione, grazie al rigore del capitano Locatelli nell’ultima giornata di campionato contro il Venezia. Rinnovato anche per il Mondiale per Club, si pensava che sarebbe stato sostituito per il campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Tudor esonerato: fatale la sconfitta con la Lazio