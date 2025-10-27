Juventus Tudor esonerato | decisione comunicata in mattinata Brambilla traghettatore caccia al nuovo allenatore già partita

La decisione è arrivata, inevitabile e ormai nell’aria da giorni. Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. La rottura, maturata dopo settimane di tensione e risultati disastrosi, si è consumata definitivamente nella notte post Lazio-Juve, quando la dirigenza bianconera ha preso atto dell’impossibilità di proseguire con il tecnico croato. La terza sconfitta consecutiva in campionato, unita alla quarta partita di fila senza segnare, è stata la scintilla che ha acceso la decisione. Una Juventus smarrita, confusa tatticamente, incapace di reagire: l’immagine restituita dall’Olimpico ha convinto tutti che il ciclo di Tudor fosse arrivato al capolinea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

