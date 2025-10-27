Juventus Tudor esonerato A breve l' ufficialità | Spalletti e Mancini in pole
La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve. Per sostituire il croato la scelta sarà interna al club in vista della gara di mercoledì con l'Udinese (la squadra potrebbe essere affidata a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen). Tornano a circolare tra i vertici della Signora i nomi di Luciano Spalletti e Roberto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Igor Tudor pensa solo a come far uscire la Juve dalla crisi: del suo futuro non gli importa granché! L'allenatore della Juventus ha analizzato il momento negativo del club con un forte focus sul presente #Juventus #Tudor #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Igor Tudor decidiu colocar Yildiz no banco da Juventus... - X Vai su X
Tudor esonerato dalla Juventus: a breve l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Scrive ilmattino.it
Tudor esonerato, a breve l’ufficialità (Sky) - Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Riporta ilnapolista.it
Juventus, Tudor verso l'esonero: la società ha deciso, a breve l'ufficialità - La società ha preso la decisione dopo la sconfitta contro la Lazio di cambiare il tecnico in vista delle prossime sfide ... Si legge su tuttojuve.com