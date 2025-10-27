La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve. Per sostituire il croato la scelta sarà interna al club in vista della gara di mercoledì con l'Udinese (la squadra potrebbe essere affidata a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen). Tornano a circolare tra i vertici della Signora i nomi di Luciano Spalletti e Roberto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Juventus, Tudor esonerato. A breve l'ufficialità: Spalletti e Mancini in pole