Juventus | Tudor e il nervosismo post Lazio

Ilprimatonazionale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tecnico sotto pressione Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha mostrato nervosismo dopo la sconfitta 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, il terzo ko consecutivo tra Serie A e Champions League. In diretta TV ai microfoni di DAZN, Diletta Leotta ha chiesto: “Si sente sicuro?”. Tudor ha replicato: “Tutti mi fanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tudor e il nervosismo post lazio

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor e il nervosismo post Lazio

Altre letture consigliate

juventus tudor nervosismo postJuventus, Tudor nervoso in diretta tv: sbotta alla domanda di Diletta Leotta. Palladino e Spalletti per la successione - L'allenatore della Juventus Igor Tudor continua a sedere sul banco degli imputati dopo la terza sconfitta consecutiva: nervoso in diretta tv e in conferenza ... sport.virgilio.it scrive

juventus tudor nervosismo postCrisi senza fine per la Juventus: Tudor è ormai solo - La sconfitta con la Lazio è l’ennesima prova di un crollo che non è più solo tecnico ma ... Lo riporta thesocialpost.it

juventus tudor nervosismo postLazio Juventus, Tudor nel post partita: «Momento non facile, dobbiamo restare uniti per uscirne. Il mio futuro? Vi dico una cosa…» - Lazio Juventus, Tudor ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta in casa dei biancocelesti. Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tudor Nervosismo Post