Juventus si lavora al dopo-Tudor esonerato Testa a testa Spalletti-Palladino per scegliere l' erede

Feedpress.me | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Tornano ora a circolare tra i vertici della Signora i nomi di Luciano Spalletti e Raffaele Palladino. E qualcuno pensa al clamoroso ritorno di Thiago Motta (ancora sotto contratto) ma si tratta di un'ipotesi remota. Il comunicato della società Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

