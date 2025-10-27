Juventus Moggi sull’esonero di Tudor | ‘É una vittima’ e c’è chi sogna Klopp o Zidane

Contro l’Udinese andrà in panchina Massimo Brambilla, in pole position Spalletti. La Juventus attraversa un momento delicato dopo l’esonero dell’allenatore Igor Tudor, che aveva guidato la squadra per 8 partite senza vittorie, registrando 5 pareggi e 3 sconfitte nell’ultima settimana. Nel match infrasettimanale contro l’Udinese andrà in panchina Massimo Brambilla,  attualmente alla guida della Juventus Next Gen nel campionato di serie C. Una soluzione temporanea perché il club sta lavorando su diversi nomi con Spalletti in pole position. L’ex direttore generale del club, Luciano Moggi, ha commentato la situazione a Adnkronos, parlando di una squadra “costruita male” e con reparti scollegati: “In questo momento la Juventus è una malata grave e non si vede chi la possa curare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

