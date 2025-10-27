Juventus la panchina che scotta | l’ennesimo cambio

Torino, 27 ottobre 2025 – Alla Juventus, ormai, la panchina è diventata un girone infernale. Oggi è toccato a Igor Tudor, esonerato dopo appena sette mesi dal suo ritorno in bianconero. Otto gare senza vittorie, l’ultima sconfitta per 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e una media punti da 1,58 – la più bassa dell’ultimo decennio – hanno spinto la dirigenza a cambiare ancora, affidando la squadra ad interim a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Un altro capitolo di una saga ormai logora, quella degli allenatori juventini del dopo-Allegri (prima versione). Da quando nel 2019 si è chiuso il primo ciclo del livornese, cinque allenatori si sono succeduti in sei anni, senza che nessuno riuscisse a restituire identità, continuità e soprattutto quella mentalità vincente che aveva caratterizzato l’era dei nove scudetti consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

