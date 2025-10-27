Juventus la crisi è storica | panchina saltata a ottobre per la prima volta dopo 25 anni e tre cambi in corsa in tre anni Tutti i record negativi dopo l’esonero di Tudor

Juventus, la crisi è storica: panchina saltata a ottobre per la prima volta dopo 25 anni. I dati e le statistiche. Un “rallentamento” che è diventato un crollo verticale, una crisi che ora assume i contorni del record storico negativo. L’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, arrivato dopo l’ottava partita consecutiva senza vittorie (tre sconfitte di fila) e 397 minuti di astinenza da gol, non è una decisione come le altre. È un evento “inedito” che rompe due lunghissimi tabù statistici e fotografa la profondità del caos in cui è piombata la Vecchia Signora. Come riportato dai dati statistici, la scelta di sollevare dall’incarico il tecnico croato così presto nella stagione segna un doppio, triste primato per il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

