Juventus il contatto Gila-Conceicao e il rigore non dato con la Lazio

L’ennesima sconfitta per la Juventus La Juventus esce sconfitta dalla sfida dell’Olimpico e certifica un momento di crisi senza precedenti. Una partita segnata anche da diversi episodi arbitrali controversi, ma che non possono oscurare lo scempio di questa squadra senza idee. 8 partite senza vittorie. L’ultimo successo manca da Settembre. Una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il contatto Gila-Conceicao e il rigore non dato con la Lazio

Protesta la Juve! “Step on foot” sentenzia Luca Marelli su DAZN, questo il contatto tra Gila e Conceicao nell’area della Lazio Manca un rigore alla Juventus? #LazioJuve - facebook.com Vai su Facebook

Protesta la Juve! “Step on foot” sentenzia Luca Marelli su DAZN, questo il contatto tra Gila e Conceicao nell’area della Lazio Manca un rigore alla Juventus? $LazioJuve - X Vai su X

Gila pesta la caviglia di Conceiçao e si mette le mani nei capelli, ma l’arbitro non fischia il rigore contro la Lazio: l’episodio che ha fatto infuriare la Juve - Si chiede chiarezza da anni per cercare di uniformare i casi, ma dagli arbitri non è mai arrivata: in un weekend già pieno di polemiche dopo Napoli- Si legge su ilfattoquotidiano.it

Lazio, Gila: "Reazione al contatto con Conceicao? Normalissima. E c'è il rosso a McKennie" - La Lazio vince il primo scontro diretto stagionale battendo 1- tuttomercatoweb.com scrive

Lazio, Gila e il contatto dubbio con Conceicao: le sue parole - Al termine della gara vinta contro la Juventus il Maro Gila è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della polemica scaturita dal presunto rigore non assegnato alla ... Segnala lalaziosiamonoi.it