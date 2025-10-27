Juventus Igor Tudor esonerato

Ultim’ora: Igor Tudor esonerato dalla Juventus Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Questa la scelta del club bianconero all’indomani della sconfitta di misura incassata a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Otto partite senza vincere per il tecnico croato, che paga a caro prezzo gli ultimi tre ko e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Igor Tudor esonerato

