Juventus Igor Tudor è stato esonerato

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. La società ha comunicato la decisione al tecnico croato che paga i risultati della squadra in questa stagione: tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions. La Juve non vince più dal 13 settembre, data del derby d’Italia vinto contro l’Inter per 4-3. E se la prestazione contro Il Real Madrid aveva fatto intravedere dei segnali positivi nonostante la sconfitta, quella contro la Lazio ha mostrato nuovamente tutti i limiti della squadra bianconera. Chi prenderà il suo posto? Al momento una delle possibilità per sostituire Tudor è la soluzione interna, ovvero uno degli allenatori del club. 🔗 Leggi su Tpi.it

