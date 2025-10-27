Juventus | esonero Tudor l’intervento di Elkann
Una Notte Decisiva La Juventus ha esonerato Igor Tudor il 27 ottobre 2025, poche ore dopo la sconfitta 1-0 contro la Lazio. La decisione arriva dopo otto partite senza vittorie, con tre sconfitte di fila (Como 2-0, Real Madrid 1-0, Lazio 1-0) e quattro gare senza gol. La dirigenza, riunita L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
