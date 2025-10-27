L’esonero di Tudor non è stato figlio di una decisione affrettata. Il tecnico non paga solo la sconfitta contro la Lazio, e la confusione tattica in cui annegava la Juventus, ma anche una serie di dichiarazioni che non sono piaciute alla società. Secondo La Gazzetta dello Sport dietro l’esonero si nascondono delle fratture di fondo, sfociate in un clima interno insostenibile. Un rapporto ormai insostenibile. John Elkann è stato decisivo per l’esonero di Tudor. Nei retroscena che stanno uscendo emerge la centralità di John Elkann nella scelta del club di esonerare Igor Tudor. Per il proprietario della Juventus è stata una notte di grande riflessione, ma al sorgere del sole la decisione era già stata presa: il patron ha considerato che il croato non aveva più niente da dare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juventus, esonero Tudor: dalla figura di John Elkann alla decisione nella notte, il retroscena