Juventus esonero Tudor | dalla figura di John Elkann alla decisione nella notte il retroscena
L’esonero di Tudor non è stato figlio di una decisione affrettata. Il tecnico non paga solo la sconfitta contro la Lazio, e la confusione tattica in cui annegava la Juventus, ma anche una serie di dichiarazioni che non sono piaciute alla società. Secondo La Gazzetta dello Sport dietro l’esonero si nascondono delle fratture di fondo, sfociate in un clima interno insostenibile. Un rapporto ormai insostenibile. John Elkann è stato decisivo per l’esonero di Tudor. Nei retroscena che stanno uscendo emerge la centralità di John Elkann nella scelta del club di esonerare Igor Tudor. Per il proprietario della Juventus è stata una notte di grande riflessione, ma al sorgere del sole la decisione era già stata presa: il patron ha considerato che il croato non aveva più niente da dare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
#Torino - La #Juventus esonera #Tudor e punta #Spalletti, l’eroe del terzo Scudetto è il prescelto per la panchina bianconera #Calcio #Esonero #SerieA #Napoli #Scudetto #Calciomercato #Sport #NanoTV Vai su Facebook
Secondo Sky Sport è Luciano $Spalletti il primo nome della Juventus per la panchina dopo l'esonero di $Tudor Vi piacerebbe vederlo sulla panchina della Juventus? Leggi la notizia completa nel primo commento - X Vai su X
Esonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - L'ultima volta che la Juventus esonerò un allenatore in questo mese fu nella stagione 1969/70 con Luis Carniglia. Lo riporta msn.com
Esonero Tudor, la Curva della Juve si ribella: «Tudor uno di noi». Lo striscione contro la società - Esonero Tudor, i tifosi difendono l’ex allenatore e puntano il dito contro la dirigenza: «Il pesce puzza dalla testa» L’Esonero Tudor ha scatenato una vera e propria spaccatura tra tifoseria e società ... Riporta calcionews24.com
Calcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. Riporta iltempo.it