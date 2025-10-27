Juventus esonero per Tudor | adesso è ufficiale Per ora in panchina va Brambilla
Costa caro l'ultima sconfitta in casa della Lazio a Igor Tudor: esonero per l'allenatore croato dalla conduzione tecnica della Juventus. Dopodomani in panchina contro l'Udinese andrà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Poi si vedrà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
