Juventus esonero per Tudor | adesso è ufficiale Per ora in panchina va Brambilla

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costa caro l'ultima sconfitta in casa della Lazio a Igor Tudor: esonero per l'allenatore croato dalla conduzione tecnica della Juventus. Dopodomani in panchina contro l'Udinese andrà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. Poi si vedrà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

