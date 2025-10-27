Juventus esonerato Tudor dopo tre ko di fila | panchina a Brambilla

Sportface.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Lazio e appena 8 giornate di campionato, la società bianconera ha sollevato Igor Tudor dall’incarico. La squadra sarà affidata a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, che debutterà mercoledì contro l’Udinese. Prima l’indiscrezione lanciata da SkySport, poi la conferma ufficiale: la Juventus cambia allenatore. Dopo otto giornate di Serie A e tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, il club bianconero ha deciso di esonerare Igor Tudor. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

