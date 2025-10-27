I tifosi della Juventus stanno vivendo un incubo che non sembra avere fine. Dal Covid in poi il club ha faticato a riprendersi, considerando anche quanto accaduto in ambito dirigenziale. Il vero problema, però, è senza dubbio la lunga serie di scelte tecniche errate. Numerosi i passi falsi, che hanno portato a dietrofront clamorosi e soluzioni che hanno poi smentito quelle precedentemente adottate. Il risultato? Dopo la stagione sofferta dello scorso anno, salvata dal cambio in panchina, i bianconeri si ritrovano senza allenatore dopo 8 gare disputate. La riconferma di Tudor in panchina non ha dato i frutti sperati e l’ottavo posto parla chiaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Juventus, esonerato Tudor: chi è il nuovo allenatore e quanto costa il cambio