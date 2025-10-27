Juventus | esonerato Tudor Calcio

L'articolo Juventus: esonerato Tudor Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Juventus: esonerato Tudor Calcio

Argomenti simili trattati di recente

? | FabrizioRomano : "Igor Tudor è davvero in bilico alla Juventus! La società esige una reazione immediata, e potrebbe essere esonerato prima della prossima sosta per le nazionali!" Raffaele Palladino, Luciano Spalletti e Roberto Mancini sono nomi da t - facebook.com Vai su Facebook

?#Juve, #Tudor ha parlato da allenatore esonerato: parole in fuorigioco ma è il campo che conta Il commento del direttore @guido_vaciago - X Vai su X

Pagina 2 | Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto - Subentrato a Thiago Motta con il compito di consolidare la qualificazione in Champions League, il tecnico croato aveva inizialmente ce ... tuttosport.com scrive

Calcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. Lo riporta iltempo.it

Juve, Tudor esonerato: i nomi dei possibili sostituti e una clamorosa suggestione - Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, i bianconeri non segnano in totale da 394 minuti: tutti i numeri della crisi e il futuro del tecnico croato ... Riporta corrieredellosport.it