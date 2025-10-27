Juventus esonerato Tudor | Brambilla soluzione ad interim| Mancini Spalletti | il totonomi | Chi vorresti | vota
Il club bianconero ha optato per il cambio immediato in panchina, la squadra affidata intanto al tecnico della Next Gen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, è stato esonerato dall'incarico. La decisione, di cui manca ancora l'ufficialità, sarebbe stata presa dopo la nuova sconfitta ieri sera contro la Lazio. Le partite contro Real e Lazio dovevano essere quelle decisive per il suo fut - facebook.com Vai su Facebook
? ULTIM'ORA ? La $Juventus ha deciso di esonerare $Tudor: contro l'Udinese in panchina $Brambilla - X Vai su X
Massimo Brambilla al posto di Tudor in Juventus-Udinese, chi è il "traghettatore": età, carriera, vita privata, l'avventura con la Next Gen - La Juventus, nella mattinata di lunedì 27 ottobre, ha deciso di esonerare Igor Tudor. Da msn.com
Calcio: la Juve esonera Tudor, al suo posto Brambilla - "Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo ... Secondo ansa.it
Juventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live - La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Lo riporta sport.sky.it