Juventus esonerato Tudor Brambilla soluzione ad interim | Chi dopo di lui?| Chi vorresti | vota

Il club bianconero ha optato per il cambio immediato in panchina, la squadra affidata intanto al tecnico della Next Gen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Juventus, esonerato Tudor, Brambilla soluzione ad interim | Chi dopo di lui?| Chi vorresti: vota

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, è stato esonerato dall'incarico. La decisione, di cui manca ancora l'ufficialità, sarebbe stata presa dopo la nuova sconfitta ieri sera contro la Lazio. Le partite contro Real e Lazio dovevano essere quelle decisive per il suo fut - facebook.com Vai su Facebook

?#Juve, #Tudor ha parlato da allenatore esonerato: parole in fuorigioco ma è il campo che conta Il commento del direttore @guido_vaciago - X Vai su X

Calcio: la Juve esonera Tudor, al suo posto Brambilla - "Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo ... Come scrive ansa.it

Igor Tudor perché è stato esonerato dalla Juventus? I risultati, il gioco, il mercato non valorizzato: tutti i motivi - Il primo allenatore esonerato della Serie A 2025/2026 è della Juventus. Segnala ilmessaggero.it

Juventus, esonerato Tudor: è UFFICIALE - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus: è il primo tecnico a essere esonerato in questo campionato di Serie A ... Scrive toro.it