Juventus esonerato Tudor | Brambilla in panchina contro l’Udinese Poi ipotesi Spalletti o Palladino

Firenzepost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivoluzione in casa Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l'esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio all'Olimpic L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

juventus esonerato tudor brambilla in panchina contro l8217udinese poi ipotesi spalletti o palladino

© Firenzepost.it - Juventus, esonerato Tudor: Brambilla in panchina contro l’Udinese. Poi ipotesi Spalletti o Palladino

Approfondisci con queste news

juventus esonerato tudor brambillaIgor Tudor esonerato dalla Juve: è ufficiale. Massimo Brambilla allenatore ad interim in attesa del sostituto: Luciano Spalletti in pole - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Scrive quotidianodipuglia.it

juventus esonerato tudor brambillaJuventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live - La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Scrive sport.sky.it

juventus esonerato tudor brambillaJuventus, ufficiale: esonerato il tecnico Igor Tudor. Brambilla in panchina contro l’Udinese - 1 minuto per la lettura TORINO (ITALPRESS) – Si esaurisce l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Da quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Esonerato Tudor Brambilla