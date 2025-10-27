Juventus esonerato Tudor | Brambilla in panchina contro l’Udinese Poi ipotesi Spalletti o Palladino
Rivoluzione in casa Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l'esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio all'Olimpic L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondisci con queste news
La Juventus ha deciso: Tudor esonerato! Scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook
? ULTIM'ORA ? La $Juventus ha deciso di esonerare $Tudor: contro l'Udinese in panchina $Brambilla - X Vai su X
Igor Tudor esonerato dalla Juve: è ufficiale. Massimo Brambilla allenatore ad interim in attesa del sostituto: Luciano Spalletti in pole - Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus. Scrive quotidianodipuglia.it
Juventus, Tudor esonerato: soluzione interna per la panchina. Le news live - La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Scrive sport.sky.it
Juventus, ufficiale: esonerato il tecnico Igor Tudor. Brambilla in panchina contro l’Udinese - 1 minuto per la lettura TORINO (ITALPRESS) – Si esaurisce l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Da quotidianodelsud.it