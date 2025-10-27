Juventus esonerato Tudor | Brambilla in panchina contro l’Udinese poi il casting per il nuovo allenatore

La Juventus cambia ancora. Dopo otto partite senza vittorie, Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico. Mercoledì contro l’Udinese toccherà a Massimo Brambilla guidare i bianconeri dalla panchina. La Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor dopo una serie di risultati negativi che hanno compromesso la corsa in campionato. Il tecnico croato paga otto partite consecutive senza successi e quattro gare senza segnare, con la terza sconfitta di fila arrivata contro la Lazio. Dopo l’ultima battuta d’arresto, la dirigenza bianconera ha optato per una soluzione interna temporanea: sarà Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, a guidare la squadra nella sfida di mercoledì contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

