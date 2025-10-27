Juventus esonerato Tudor | a breve l' ufficialità | Chi dopo di lui? Il totonomi

Il club bianconero ha optato per il cambio immediato in panchina, la squadra potrebbe essere affidata a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Juventus, esonerato Tudor: a breve l'ufficialità | Chi dopo di lui? Il totonomi

Altre letture consigliate

? | FabrizioRomano : "Igor Tudor è davvero in bilico alla Juventus! La società esige una reazione immediata, e potrebbe essere esonerato prima della prossima sosta per le nazionali!" Raffaele Palladino, Luciano Spalletti e Roberto Mancini sono nomi da t - facebook.com Vai su Facebook

?#Juve, #Tudor ha parlato da allenatore esonerato: parole in fuorigioco ma è il campo che conta Il commento del direttore @guido_vaciago - X Vai su X

Juve, Tudor esonerato: i nomi dei possibili sostituti e una clamorosa suggestione - Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, i bianconeri non segnano in totale da 394 minuti: tutti i numeri della crisi e il futuro del tecnico croato ... Segnala corrieredellosport.it

Juventus, Igor Tudor esonerato dopo la sconfitta con la Lazio. Pronti Spalletti o Palladino - La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve, nell'immediato soluzione interna per la panchina, poi la scelta ... Come scrive rainews.it

Tudor esonerato dalla Juventus: a breve l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Lo riporta ilmattino.it