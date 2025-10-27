Juventus esonerato Igor Tudor
Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Decisiva l’ultima sconfitta contro la Lazio, che conclude un filotto di otto partite (più di un mese) senza vittorie per i bianconeri, che nell’ultima settimana hanno collezionate tre ko consecutivi partendo da Como, passando per Madrid in Champions fino ad arrivare all’1-0 di Roma. Per l’infrasettimanale contro l’Udinese di mercoledì 29, in panchina andrà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. In pole per il post Tudor Luciano Spalletti e Roberto Mancini, occhio anche a Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Lettera43.it
