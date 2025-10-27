Juventus esonerato Igor Tudor Spalletti in pole per sostituire il croato contro l’Udinese in panchina l’allenatore della Next Gen Brambilla

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Tudor sulla panchina juventina si chiude dopo 218 giorni, dalla sostituzione di Thiago Motta lo scorso 23 marzo all’esonero comunicatogli questa mattina da Comolli. Luciano Spalletti in pole, sondato anche Palladino La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio è costata carissima a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

juventus esonerato igor tudor spalletti in pole per sostituire il croato contro l8217udinese in panchina l8217allenatore della next gen brambilla

© Ilgiornaleditalia.it - Juventus, esonerato Igor Tudor, Spalletti in pole per sostituire il croato, contro l’Udinese in panchina l’allenatore della Next Gen Brambilla

Argomenti simili trattati di recente

juventus esonerato igor tudorIgor Tudor perché è stato esonerato dalla Juventus? I risultati, il gioco, il mercato non valorizzato: tutti i motivi - Il primo allenatore esonerato della Serie A 2025/2026 è della Juventus. Secondo ilmessaggero.it

juventus esonerato igor tudorÈ ufficiale: la Juventus ha esonerato Igor Tudor. Mercoledì in panchina ci sarà Brambilla della Next Gen - Le voci dal palazzo, Schlein: “Meloni racconta un Paese a colori quando in realtà è in bianco e nero”. Da blitzquotidiano.it

juventus esonerato igor tudorJuventus, Tudor esonerato: la scelta di Comolli, chi andrà in panchina con l’Udinese. In lizza Spalletti e Palladino - La Juventus esonera Tudor, fatale la sconfitta di ieri contro la Lazio: mercoledì soluzione ad interim contro l'Udinese. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Esonerato Igor Tudor