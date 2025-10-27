Juventus esonerato Igor Tudor Spalletti in pole per sostituire il croato contro l’Udinese in panchina l’allenatore della Next Gen Brambilla

La storia di Tudor sulla panchina juventina si chiude dopo 218 giorni, dalla sostituzione di Thiago Motta lo scorso 23 marzo all’esonero comunicatogli questa mattina da Comolli. Luciano Spalletti in pole, sondato anche Palladino La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio è costata carissima a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Juventus, esonerato Igor Tudor, Spalletti in pole per sostituire il croato, contro l’Udinese in panchina l’allenatore della Next Gen Brambilla

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, è stato esonerato dall'incarico. La decisione, di cui manca ancora l'ufficialità, sarebbe stata presa dopo la nuova sconfitta ieri sera contro la Lazio. Le partite contro Real e Lazio dovevano essere quelle decisive per il suo fut - facebook.com Vai su Facebook

? ULTIM'ORA ? La $Juventus ha deciso di esonerare $Tudor: contro l'Udinese in panchina $Brambilla - X Vai su X

Igor Tudor perché è stato esonerato dalla Juventus? I risultati, il gioco, il mercato non valorizzato: tutti i motivi - Il primo allenatore esonerato della Serie A 2025/2026 è della Juventus. Secondo ilmessaggero.it

È ufficiale: la Juventus ha esonerato Igor Tudor. Mercoledì in panchina ci sarà Brambilla della Next Gen - Le voci dal palazzo, Schlein: “Meloni racconta un Paese a colori quando in realtà è in bianco e nero”. Da blitzquotidiano.it

Juventus, Tudor esonerato: la scelta di Comolli, chi andrà in panchina con l’Udinese. In lizza Spalletti e Palladino - La Juventus esonera Tudor, fatale la sconfitta di ieri contro la Lazio: mercoledì soluzione ad interim contro l'Udinese. Secondo sport.virgilio.it