Debora Massari debutta in Regione con la benedizione di FdI e della sorelle Meloni

Milano, 28 ottobre 2025 – Una volta ricevute le deleghe assessorili, ha lasciato quelle detenute ne... ► ilgiorno.it

Giulia, perseguitata da anni: identità rubata. “Falsi video a luci rosse con il mio volto”

Perugia, 28 ottobre 2025 – Giulia che cerca avventure con altre donne su siti di incontri. Che dive... ► lanazione.it

Sfratto, annunciato un altro ‘picchetto’ in Bolognina

Bologna, 28 ottobre 2025 – Sulla scia del clamore suscitato dallo sfratto di via Michelino, che ha ... ► ilrestodelcarlino.it

Bombe e spari, terrore in A14: assalto con i kalashnikov al portavalori

Porto Recanati (Macerata), 28 ottobre 2025 – Far West sulla A14 per l’assalto a un furgone portaval... ► ilrestodelcarlino.it

Almanacco del 27 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino ... ► arezzonotizie.it

HP WXP: la piattaforma AI che semplifica e ottimizza il lavoro digitale

HP Workforce Experience Platform (WXP) è una piattaforma unificata basata sull'AI che gestisce proa... ► dday.it

Napoli, Conte cambia contro il Lecce: due nomi a sorpresa dal 1’

Sarà la squadra di Conte, ad oggi prima in classifica al pari della Roma, ad aprire questo turno in... ► spazionapoli.it

Prof iper connessi, la ricerca: “Dimenticate le 18 ore, ogni settimana se ne fanno il doppio”

I risultati della ricerca del Cidi, il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, che ha co... ► repubblica.it

Illuminazione perfetta: come scegliere lampade da uomo per il living.

Cerchi ispirazione per l'illuminazione soggiorno uomo? Leggi la nostra guida per scegliere le lampa... ► mondou.it

Liceo occupato: e alle educatrici per disabili non vengono pagate le ore non lavorate

Empoli, 28 ottobre 2025 – L’occupazione del liceo Virgilio di Empoli, nata come gesto di protesta e... ► lanazione.it

Lo scarto antagonistico della cultura meridionale

Per Goffredo Fofi il Sud Italia è il luogo della differenza che resiste. Il luogo dove cercare le m... ► ilmanifesto.it

Ha gambizzato l’amante della moglie a Villa Carcina: la confessione della guardia giurata

Villa Carcina (Brescia), 28 ottobre 2025 – Comparirà domani davanti al gip, per l’interrogatorio di... ► ilgiorno.it

Temptation Island al Grande Fratello, ma senza ironia: le pagelle di lunedì 27 ottobre

Roma, 27 ottobre 2025 - Le pagelle della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 27 ottobre racc... ► quotidiano.net

Lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento, chiude la strada in centro

Per consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento, a cura... ► ferraratoday.it

Brugherio: alza il gomito e litiga al luna park, denunciato il pugile Maxim Prodan

Brughiero, 28 ottobre 2025 – Un pugile professionista. Un ex campione dei pesi welter (dal 2019 al ... ► ilgiorno.it

Bologna, il boom di culle nella casa occupata: “Una squadra di calcio in due anni”

Non lontano dallo stabile dello sfratto coatto di via Michelino, in via Carracci un esperimento soc... ► bologna.repubblica.i

Grande Fratello 2025, la storia di Donatella Mercoledisanto e la sorpresa della mamma | Video Mediaset

Una donna piena di energia, ma con alle spalle un passato tutt’altro che semplice. Scopriamo insie... ► superguidatv.it

Old money – Mondi opposti, recensione della nuova serie turca di Netflix

di Stefano Di Maria Se siete in dubbio se vedere o meno OLD MONEY – MONDI OPPOSTI, lasciate perdere.... ► ilnotiziario.net

Cardinale: "Essere proprietario del Milan è la cosa più difficile che abbia mai fatto"

Il numero uno di RedBird a un podcast Usa: "È una sfida, perché l'ecosistema in cui opero è molto re... ► gazzetta.it

La Filarmonica Rossini va in Russia, il concerto diventa caso politico: “Macchiamo la nostra immagine”

Pesaro, 28 ottobre 2025 – Ci andranno. Ma forse qualcuno partirà con il mal di pancia. L’Orchestra ... ► ilrestodelcarlino.it

Israele attacca Unifil. L’Onu risponde e abbatte un drone

Ancora tensione nella Linea Blu, la striscia di terra che separa Libano e Israele presieduta dalle ... ► ilmanifesto.it

Bollate, nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Gaia Sport

A Bollate è stato nominato la scorsa settimana da Gaia Servizi, il nuovo Consiglio di Amministrazion... ► ilnotiziario.net

Manovra, cosa cambia: dagli affitti brevi ai tagli, arrivano le modifiche. E Giorgetti apre sulla casa

Atterrata in Senato, la manovra del governo si prepara ad affrontare un?accurata revisione. Palazzo ... ► ilmessaggero.it

Sesto San Giovanni, arrestati ladri di attrezzi e telefonini

Lo scorso fine settimana i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovan... ► ilnotiziario.net

Fortissimo Terremoto! Registrata magnitudo 6.1: cosa succede

Una significativa scossa di terremoto ha interessato la zona occidentale del Paese nella serata di ... ► caffeinamagazine.it

A Novate Milanese un nuovo medico al posto di 3 che hanno lasciato il servizio

La buona notizia è che a Novate Milanese arriva un nuovo medico, la cattiva è che prende il posto di... ► ilnotiziario.net

M5S, le armi spuntate di un ex movimento

ITALIA. Nel calcio vale una regola implacabile, ma sana: Mister che sbaglia, si cambia. In politica... ► ecodibergamo.it

Bellano non vive di solo turismo: 800mila euro investiti nella formazione dei ragazzi

Bellano, 28 ottobre 2025 – Non solo turismo. “Pensiamo concretamente al futuro del nostro paese, in... ► ilgiorno.it

Trump avvicina Meloni e Orbán anche sull’Ucraina

Viktor Orbán entra a palazzo Chigi per la terza volta da quando Giorgia Meloni vi risiede: nessuno ... ► ilmanifesto.it

Firenze, via Palazzuolo ci prova: arriva il primo artigiano. Ma il degrado non trasloca

Firenze, 28 ottobre 2025 – La riqualificazione di via Palazzuolo non è ancora partita ufficialmente... ► lanazione.it

Programmi TV martedì 28 ottobre 2025: fiction, film e talk show

“Il commissario Montalbano” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Il giorno più bello” su S... ► lopinionista.it

Francesca Barra: “Nuda con l’IA, sono stata violata. Penso a mia figlia di 12 anni: le ragazzine sono terrorizzate”

Roma – Qualche mese fa, in un’intervista a questo giornale, Francesca Barra ammetteva che una volt... ► quotidiano.net

Pasolini, antidoti allo svuotamento di un intellettuale indocile

Chi è stato Pier Paolo Pasolini? La domanda potrebbe apparire poco appropriata se non addirittura p... ► ilmanifesto.it

Bellezza: come prevenire rughe e macchie sul viso

La pelle del viso è una delle aree più delicate e sensibili del corpo, costantemente esposta a fatt... ► nuovasocieta.it

Non è scattata l’ora legale, parcometri non aggiornati: sosta scontata

Ancona, 28 ottobre 2025 – Scatta l’ora legale ma non per i parcometri della sosta a pagamento. Ieri... ► ilrestodelcarlino.it

Ferito e intrappolato due ore sotto il mezzo da lavoro: paura in cava, complicati soccorsi

Massa, 28 ottobre 2025 – Grande paura nel pomeriggio di lunedì nelle vicinanze del Passo del Vestit... ► lanazione.it

Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts…

Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts, Bernie Ecclestone, Franco Migliacci, Fu... ► romadailynews.it

Parsi: “Europa debole. La guerra in Ucraina divide anche i leader sovranisti”

Roma, 28 ottobre 2025 – Una premier scaltra, che riesce a seguire l’onda della politica internazion... ► quotidiano.net

Ucraina, prove di forza Usa Russia fra diplomazia in Cina e super missile Putin

(Adnkronos) – Mentre per ora non si prevede un prossimo incontro fra Trump e Putin, almeno finché no... ► periodicodaily.com

Altri 400 imprenditori soffocati dai debiti: in Lombardia il 21% delle liquidazioni giudiziali d’Italia

Milano, 28 ottobre 2025 – Altri quattrocento imprenditori soffocati dalla crisi hanno dovuto saldar... ► ilgiorno.it

La tragedia sui binari: il mistero di una telefonata. Indagini serrate sulla morte di Davide

Viareggio, 28 ottobre 2025 – Tre giorni di vuoto tutti da decifrare. Mercoledì alle 14 Davide Viola... ► lanazione.it

Elezioni, FdI 'prenota' Venezia: «Se primi in Regione, il candidato sindaco a noi»

L?idea è di ripetere il successo del 10 settembre 2022, quando la ?rossa? piazza Ferretto di Mestre ... ► ilgazzettino.it

Grande Fratello 2025, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 27 ottobre, quinta puntata

Si è da poco conclusa la quinta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simon... ► superguidatv.it

Un nuovo “ponte“ sull’Era. Più sicuro in caso di piene, “Migliorato il deflusso”

Peccioli, 28 ottobre 2025 – Un taglio del nastro e il fiume non è più una barriera. È stato inaugur... ► lanazione.it

Grande Fratello 2025, Omer e Jonas in lotta per leadership nella casa? | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello 2025, Omer e Jonas sono sempre di più in lotta per conquistare la l... ► superguidatv.it

Vendemmia 2025, la Valtellina festeggia un’annata di qualità grazie al clima

Chiuro (Sondrio), 28 ottobre 2025 – Una vendemmia di grande qualità per un vino spettacolare. È ter... ► ilgiorno.it

Formazioni Premier League 10a giornata 2025/2026

Probabili formazioni Premier League 10a giornata. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno ... ► infobetting.com

Orban: «Via le sanzioni a Putin, Trump ha esagerato. Ue sull'Ucraina fuori dai giochi»

Picchia duro sull?Europa, «ormai è fuori dai giochi ucraini, non abbiamo voce in capitolo su nulla»,... ► ilmessaggero.it

“Chat e registri digitali: noi prof iper connessi, ora lavoriamo senza orari”

Rocco Dedda insegna allo scientifico Da Vinci di Pescara: “La scuola è troppo burocratica, ne risen... ► repubblica.it

Salmonella ed Escherichia coli nelle cozze: il ministero della Salute dispone il ritiro dal commercio

Un lotto di mitili, cioè di cozze, è oggetto dell’ultimo avviso di richiamo pubblicato dal ministe... ► open.online

Grande Fratello 2025: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 27 ottobre | Video Mediaset

Nomination Grande Fratello del 27 ottobre 2025 | 5a puntata Durante la quinta puntata del Grande ... ► superguidatv.it

Torna 'Il notaio risponde', appuntamento (gratuito) con due consulenti: le info

Nuovo appuntamento con ‘Il notaio risponde’, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza al qual... ► ferraratoday.it

Napoli, non c’è pace per De Bruyne: l’ultimo annuncio spiazza tutti

Le parole di Pierpaolo Marino a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’ non sono passate inosservate.... ► spazionapoli.it

Auto in fiamme sulla statale: conducente fa appena in tempo a mettersi in salvo

BRINDISI - Ha fatto appena in tempo ad accostare. Poi l'incendio ha avvolto l'auto. Ha rischiato g... ► brindisireport.it

Montepulciano capitale del Pd: correntone Schlein in conclave. L’ex ministro Speranza ’di casa’

Montepulciano, 28 ottobre 2025 – La notizia è apparsa per la prima volta online venerdì (con l’imma... ► lanazione.it

Il Sol Levante a Grosseto: inaugurazione e incontri nelle aziende per la delegazione cinese

Grosseto, 28 ottobre 2025 – Era impossibile non notarlo. Aveva attaccato alla giacca una spilletta ... ► lanazione.it

Solange Samantha Rizzetto morta folgorata nella doccia, il dolore senza pace del padre: “Sammy, che scherzo ci hai fatto?”

Novellara (Reggi Emilia), 28 ottobre 2025 – “Era una ragazza bella: fuori ma anche dentro. Era sola... ► ilrestodelcarlino.it

Pasolini, l’eretico che morì due volte nella notte della Repubblica

Pier Paolo Pasolini, che il 2 novembre di 50 anni fa morì due volte. E se per l’omicidio una verità... ► ilmanifesto.it

Turchia,sisma 6.1 colpisce il Balikesir

2.07 Una forte scossa di magnitudo 6,1 ha colpito Sindirgi, nel Balikesir, nel nord-ovest della Tur... ► televideo.rai.it

Il cemento continua a divorare Monza e Brianza: la classifica dei comuni più "cementificati"

Il cemento continua a divorare la Lombardia e in modo particolare la Brianza. Basta guardare le im... ► monzatoday.it

Orban incontra Meloni: “L’Ue non conta nulla, abbiamo appaltato la soluzione della guerra a Usa e Russia”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato protagonista a Roma con dichiarazioni nette sul ru... ► thesocialpost.it

Protesta dopo gli insulti alla figlia, gang di ragazzine la pesta a sangue: “Cattiveria e violenza, volevano farmi male”

Milano, 28 ottobre 2025 – “Sono stata aggredita da una banda di ragazze. Mi hanno buttato a terra e... ► ilgiorno.it